Трамп отказался от проведения итоговой пресс-конференции на G20

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет проводить пресс-конференцию по итогам своего визита в Буэнос-Айрес на саммит G20. Трамп написал в Twitter, что очень хотел рассказать журналистам о плодотворном общении с лидерами других стран, однако не сделает этого в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

«Из уважения к семье Бушей мы проведем пресс-конференцию после похорон», — написал Трамп в Twitter.

....However, out of respect for the Bush Family and former President George H.W. Bush we will wait until after the funeral to have a press conference. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2018

Напомним, Джордж Буш-старший умер в США на 95-м году жизни. Свои соболезнования в связи с кончиной политика выразил президент России Владимир Путин, отметивший значительный вклад предшественника Дональда Трампа в развитие отношений РФ и США.