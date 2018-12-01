Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Трамп отказался от проведения итоговой пресс-конференции на G20

335
0 Оставить комментарий

Трамп отказался от проведения итоговой пресс-конференции на G20

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет проводить пресс-конференцию по итогам своего визита в Буэнос-Айрес на саммит G20. Трамп написал в Twitter, что очень хотел рассказать журналистам о плодотворном общении с лидерами других стран, однако не сделает этого в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

«Из уважения к семье Бушей мы проведем пресс-конференцию после похорон», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, Джордж Буш-старший умер в США на 95-м году жизни. Свои соболезнования в связи с кончиной политика выразил президент России Владимир Путин, отметивший значительный вклад предшественника Дональда Трампа в развитие отношений РФ и США.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.