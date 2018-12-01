Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Протестующие во Франции ворвались в аэропорт, все рейсы отменены

68
0 Оставить комментарий

Протестующие во Франции ворвались в аэропорт, все рейсы отменены

Париж, 1 декабря. Участники протестных акций ворвались во французский международный аэропорт Нант.

По информации СМИ, в связи с этим событиями руководство аэропорта отменило рейсы. Это касается и прилетов, и вылетов.

Напомним, во Франции с середины ноября проходят акции протеста. Французы выступают против повышения цен на топливо.

Ранее французский премьер-министр сообщил, что в акциях протеста участвуют от пяти до 5,5 тысяч человек. По его словам, более ста человек сотрудники правоохранительных органов задержали. Кроме того, известно, что несколько человек получили ранения в ходе парижских беспорядков.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.