Протестующие во Франции ворвались в аэропорт, все рейсы отменены

Париж, 1 декабря. Участники протестных акций ворвались во французский международный аэропорт Нант.

По информации СМИ, в связи с этим событиями руководство аэропорта отменило рейсы. Это касается и прилетов, и вылетов.

Напомним, во Франции с середины ноября проходят акции протеста. Французы выступают против повышения цен на топливо.

Ранее французский премьер-министр сообщил, что в акциях протеста участвуют от пяти до 5,5 тысяч человек. По его словам, более ста человек сотрудники правоохранительных органов задержали. Кроме того, известно, что несколько человек получили ранения в ходе парижских беспорядков.