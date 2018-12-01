Буэнос-Арейс, 1 декабря. Американская сторона вышла на контакт с Кремлем после отмены встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков констатировал, что после несостоявшейся встречи Путина и Трампа были контакты представителей администрации Соединенных Штатов с администрацией Кремля.

«Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном [советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон]», — сказал он.

По его словам, инициатива о продолжении контактов исходила от американской стороны. В то же время помощник российского президента затруднился дать ответ, когда именно можно будет говорить о подготовке к встрече Путина и Трампа.

«Мы выразили сожаление, что не удалось (двум президентам на саммите «двадцатки») обстоятельно поговорить… Посмотрим, как дальше будут строиться планы», — добавил Ушаков.

Ранее сообщалось, что лидеры США и России проведут встречу на полях саммита «двадцатки» в Аргентине. Позже американский президент отменил встречу с российским коллегой из-за инцидента в Керченском проливе. По словам Ушакова, Путин и Трамп на саммите «поздоровались».