Появились новые подробности в деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Уфа, 1 декабря. Появились новые подробности в расследовании уголовного дела об изнасиловании сотрудниками полиции в Уфе дознавательницы.

По последним данным, сотрудники правоохранительных органов не только изнасиловали, но и жестоко избили дознавательницу, которая явилась в кабинет в состоянии алкогольного опьянения.

Оказалось, что девушка, гулявшая в другой компании, пришла в отделение после звонков майора Яромчука.

Как пишут Дни.ру, первый удар нанес подполковник Матвеев, после чего дознавательницу изнасиловали.