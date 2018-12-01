«Как они допустили?»: в Раде раскритиковали действия полиции на французском «топливном майдане»

Массовые беспорядки во французской столице, вызванные повышением цен на бензин и прозванные СМИ «топливным майданом», достигли небывалых масштабов. Десятки тысяч французов протестуют против повышения цен, число пострадавших достигло 60 человек.

Французская полиция действует жестко — против манифестантов был применен слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Столкновения происходят на площади Шарля де Голля и Елисейских полях. Манифестации начались 17 ноября, количество задержанных уже достигло 122 человек, 20 человек пострадали в ходе столкновений.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей депутат украинской Верховной рады Наталья Новак негативно оценила действия французской полиции.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН о том, мог бы опыт украинского МВД помочь французским правоохранительным структурам, Новак заявила, что «в первую очередь в таких случаях следует работать на опережение».

«Я не знаю, кто кому может помочь, опыт ли французов украинцам или опыт украинцев французам, потому что и у нас нет достаточного опыта», — признала украинский депутат.

Между тем, фотографии и видео из французской столицы «не радуют» украинского парламентария.

«Смотря на то, что сейчас происходит у них, в Париже, тоже удивляешься тому, как они такое допустили и почему не работают на предупреждение таких ситуаций», — раскритиковала Новак действия французской полиции.

По мнению депутата Рады, беспорядки в Париже могут научить французские власти справляться с подобными ситуациями.