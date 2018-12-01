ФСИН объяснила новую видеозапись с Цеповязом

Москва, 1 декабря. Новая видеозапись из колонии с Вячеславом Цеповязом, который осужден на 20 лет за массовое убийство, была сделана в комнате психологической разгрузки в 2015-2016 годах, сообщила пресс-служба ФСИН России.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Цеповяз с другими людьми, вероятно, осужденными сидит в комнате, в которой стоит мягкая мебель и работающий телевизор. Голос за кадром сообщил, что в комнате «сделали ремонт, чтобы дышалось легче». Некоторые СМИ сообщили, что эта комната — тюремная камера Цеповяза.

«На новой видеозаписи с осужденным Цеповязом, опубликованной в СМИ, запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз», — сообщили в пресс-службе ФСИН РФ.

По информации ведомства, опубликованное видео относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные в СМИ фото, на которых осужденный ест деликатесы, то есть к 2015-2016 годам.

По информации представителя ФСИН, по данному факту проводится проверка в рамках уголовного дела, которое было возбуждено после публикации снимков.

Напомним, Цеповяз был членом группировки Сергея Цапка. Его осудили за убийство 12 человек, которой случилось в станице Кущевская осенью 2010 года.