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Путин на встрече с Эрдоганом назвал Турцию надежным партнером России

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Путин на встрече с Эрдоганом назвал Турцию надежным партнером России

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Президент России Владимир Путин во время переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите G20 в Аргентине назвал Анкару надежным партнером Москвы. 

«Турция подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера», — сказал Путин, говоря о строительстве газопровода «Турецкий поток».

Российский лидер также поблагодарил Эрдогана за решение проблемных вопросов, которые не удавалось снять долгое время. Напомним, ранее в субботу президент РФ Владимир Путин провел рабочий завтрак с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Автор: Федор Веснин
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