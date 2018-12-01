Путин на встрече с Эрдоганом назвал Турцию надежным партнером России

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Президент России Владимир Путин во время переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите G20 в Аргентине назвал Анкару надежным партнером Москвы.

«Турция подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера», — сказал Путин, говоря о строительстве газопровода «Турецкий поток».

Российский лидер также поблагодарил Эрдогана за решение проблемных вопросов, которые не удавалось снять долгое время. Напомним, ранее в субботу президент РФ Владимир Путин провел рабочий завтрак с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.