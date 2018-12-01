Сирия: Эрдоган предложил Путину провести еще один саммит по Идлибу

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру провести еще один саммит по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом он заявил на встрече с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине.

Эрдоган отметил, что на саммите с участием России, Франции, Турции и Германии, который прошел в Стамбуле, обсуждались шаги по разрешению ситуации.

«Думаю, что будет правильным провести еще один саммит», — считает Эрдоган.

Напомним, Россия и Турция договорились в сентябре этого года создать демилитаризованную зону вдоль линии разграничения армии Сирии с оппозицией в провинции Идлиб. Данная мера помогает приблизить достижение мира в САР.