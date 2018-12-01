Главные новости 1 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 1 декабря.

Финский журналист Юсси Конттинен заявил, что жители России впустую тратят энергию, «отапливая квартиры и разъезжая на огромных джипах». В Финляндии упрекнули россиян в отапливании квартир «без надобности».

Событий в Керченском проливе развиваются по наихудшему сценарию для Киева, заявил украинский политолог Ростислав Ищенко. Он объяснил, на что рассчитывал президент Украины Петр Порошенко и чего он хотел добиться провокацией в Черном море. «Наихудший сценарий для Порошенко»: политолог объяснил, на что рассчитывал Киев в Азове.

Политолог прокомментировал резолюцию Европарламента о приостановлении партнерства с Россией. Трудно вести адекватный диалог: эксперт оценил желание ЕС приостановить партнерство с Россией.

В Госдуме отреагировали на желание депутата Верховной рады запретить въезд на Украину россиянкам. Прекратить снабжать газом: в Госдуме предложили ответ Киеву на требование закрыть въезд россиянкам.

В США на 95-м году жизни скончался 41-й американский президент Джордж Буш-старший. Об этом сообщила накануне газета Washington Post со ссылкой на представителя экс-главы Штатов. Джордж Буш-старший скончался в США.

Геннадий Онищенко убежден, что столица тысячелетнего Российского государства должна вернуться в Киев, и рано или поздно это обязательно произойдет. Онищенко: Все вернется на круги своя, и столица тысячелетнего Российского государства будет в Киеве.

Два корабля столкнулись в субботу в Керченском проливе в ходе маневров. Гребной винт сухогруза Lady Maria под флагом Того запутался в якорной цепи мальтийского теплохода Azov Concord. Названа причина столкновения кораблей в Керченском проливе.

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак напал на депутата Рады Евгения Мураева в прямом эфире программы «Народ против». Причиной его выходки стали высказывания Мураева о прошедшем 25 ноября инциденте в Керченском проливе. Названа причина нападения украинского замминистра на депутата Рады в прямом эфире.

Россияне ответили финскому журналисту Юсси Конттинену, который в материале для Helsingin Sanomat обвинил Россию в расточительстве энергоресурсов. Он заявил, что квартиры в РФ якобы отапливают без надобности. «Зависть душит, но не греет»: россияне иронично ответили финну, недовольному отоплением в РФ.

Одна из наиболее малозаметных российских подводных лодок ранее сумела успешно уйти от всех наблюдателей НАТО и запустить ракеты «Калибр» по целям в Сирии. Тише самого океана: как выглядит изнутри самая малошумная подлодка российского флота проекта 636.