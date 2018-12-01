Порошенко отправил на сборы резервистов ВСУ

Киев, 1 декабря. Президент Украины Петр Порошенко объявил, что в десяти областях страны, где ранее было введено военное положение, пройдут сборы резервистов.

«Проведение [сборов резервистов] уже началось», — цитируют Порошенко украинские СМИ.

По словам президента, передислокация сил ВСУ на граничащих с Россией территориях Украины осуществляется строго в соответствии с планом, одобренным командованием вооруженных сил.

Порошенко также заявил, что ВПК Украины переводится на особый режим работы.

Напомним, ранее Порошенко ввел военное положение в 10 областях Украины, кроме того, Киев закрыл въезд в страну гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Действия Киева послужили реакцией на законное задержание российскими пограничниками украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе.