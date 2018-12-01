Стало известно, о чем на G20 говорили Путин и Меркель

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Сирии во время переговоров на саммите G20 в Аргентине. Второй день саммита «Большой двадцатки» Путин и Меркель начали с рабочего завтрака.

Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, российский лидер и канцлер ФРГ обсудили положение дел в Сирии, а также ситуацию вокруг украинской провокации в Керченском проливе.

«В центре внимания находились обстановка в Сирии, а также ситуация в Керченском проливе», — написал Зайберт в Twitter.

Напомним, саммит G20 открылся в Буэнос-Айресе в пятницу, мероприятие впервые проходит на территории Южной Америки.