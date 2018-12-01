Порошенко перевел военно-промышленный комплекс Украины на особый режим

Киев, 1 декабря. Президент Украины Петр Порошенко приказал перевести военно-промышленный комплекс страны на особый режим из-за военного положения.

«Усиливается охрана и оборона объектов критической инфраструктуры. Это атомные и гидроэлектростанции, объекты химической промышленности, передислокация военных подразделений», — заявил Порошенко.

Кроме того, добавил украинский лидер, в регионах, где действует военное положение, начались учебные сборы военнообязанных, состоящих в резерве.

Напомним, украинские власти ввели военное положение в нескольких регионах страны на фоне инцидента в Керченском проливе. Режим будет действовать на Украине с 26 ноября по 26 декабря.

Три украинских корабля «Бердянск» и «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли государственную границу России и совершали в Керченском проливе опасные маневры в минувшее воскресенье, 25 ноября. Киев проигнорировал требование Москвы прекратить действия, в результате суда была задержаны российскими пограничниками. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инцидент в Керченском проливе, заявил, что действия Киева — однозначная провокация. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал действия украинских моряков «грубейшим нарушением международного морского права». По его словам, это выглядело как спланированная провокация.