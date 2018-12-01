Опубликовано видео рабочего завтрака Путина и Меркель в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Президент России Владимир Путин начал второй день саммита «Большой двадцатки» в Аргентине с рабочего завтрака в компании канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ролик агентства Ruptly, демонстрирующий как Путин и Меркель усаживаются за стол, опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Ангела приехала в гости: Путин, Меркель и русский завтрак в Аргентине pic.twitter.com/5amKHkrb5c — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 1, 2018

Напомним, основная часть переговоров Путина с Меркель была закрытой. На деловом завтраке присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, а также пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Известно, что Меркель выразила российскому лидеру свою озабоченность в связи с инцидентом в Керченском проливе, где в воскресенье пограничники РФ задержали корабли ВМСУ, устроившие провокацию вблизи берегов Крыма.