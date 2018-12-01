Сбербанк понизил максимальную ставку по рублевым вкладам

Москва, 1 декабря. Сбербанк прекратил действие розничного рублевого вклада «Рекордный» со ставкой до 7,15% годовых с 1 декабря. Вместо него появился новый сезонный вклад.

Новый сезонный вклад, именуемый как «Без паспорта», будет действовать с максимальной ставкой 7% годовых. Такой доход Сбербанк будет начислять при вложении на год не менее 50 тысяч рублей, при этом, если срок размещения составит пять месяцев, то ставка будет равняться 6,5%.

По информации «Ведомостей», открыть новый вклад смогут только клиенты банка. Они смогут это сделать через «Сбербанк онлайн» или банкоматы банка. Новый депозит будет действовать с 1 декабря этого года по 31 января следующего года.

По итогу максимальная ставка вклада Сбербанка снизилась на 0,15. Отметим, что ставки вкладов базовой линейки банка осталась прежними — максимальная не превышает 5,15% годовых.