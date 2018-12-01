Сирия новости 1 декабря 19.30: ССА стягивает силы на север Алеппо, в Идлибе нейтрализован боевик «Файлак аш-Шам»

Сирия, 1 декабря. ССА стягивает силы к поселению Аль-Хамран на севере Алеппо, в Идлибе нейтрализован боевик «Файлак аш-Шам», перестрелки между САА и радикалами в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): перебросила подкрепление к Аль-Хамрану, потеряла боевика в Идлибе.

Курды: ведут бои с ССА в Алеппо, ведут обстрел Хаджина.

Международная коалиция: наносит удары по жилым районам Хаджина.

Провинция Алеппо

К населенному пункту Аль-Хамран стягиваются силы «Сирийской свободной армии» (ССА), передает информационное агентство Step News. Напомним, подконтрольная Анкаре вооруженная группировка противостоит курдским Отрядам народной самообороны (YPG) в этой части провинции Алеппо. Ранее в перестрелках c курдами ССА потеряла двух боевиков.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что к западу от административного центра региона отмечаются перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что ВВС международной коалиции вновь нанесли ряд ударов по жилым районам города Хаджин, расположенного недалеко от сирийско-иракской границы. Ранее под огнем авиации западного альянса во главе с США погибло 30 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор.

ТакжеTwitter-канал (@VolunteerReport) сообщает, что по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства»1 на территории Хаджина бьют Демократические силы Сирии (SDF).

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Член группировки «Файлак аш-Шам» найден убитым недалеко от шоссе между городами Идлиб и Бинниш, пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Bosni94). Ранее в северной части региона неизвестные ликвидировали боевика подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются столкновения между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА). Ранее джихадисты предприняли ряд попыток проникнуть на подконтрольные правительственным войскам территории. Военный Twitter-канал (@MasarPressNet) пишет, что артиллерия САА ведет обстрел опорных пунктов террористов в окрестностях Аль-Латамины. Кроме того, по сведениям одного из источников в Twitter (@MasarPressNet), столкновения между армией САР и боевиками отмечаются недалеко от поселения Аль-Джейсат.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)