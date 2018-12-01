Опубликованы фото и видео с места аварии поезда в Омской области

Омск, 1 декабря. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места ЧП на станции Мангут Транссибирской магистрали, где с рельсов сошел поезд. ЧП с составом, который перевозил в том числе и военную технику, произошло накануне вечером на границе Омской и Тюменской областей.

Часть вагонов поезда опрокинулась, пострадавших в результате схода состава с рельсов нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на Западно-Сибирской железной дороге возникла незначительная задержка в движении поездов.

На Youtube опубликовано видео, снятое на месте ЧП очевидцами.