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Опубликованы фото и видео с места аварии поезда в Омской области

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Опубликованы фото и видео с места аварии поезда в Омской области

Омск, 1 декабря. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места ЧП на станции Мангут Транссибирской магистрали, где с рельсов сошел поезд. ЧП с составом, который перевозил в том числе и военную технику, произошло накануне вечером на границе Омской и Тюменской областей.

Опубликованы фото и видео с места аварии поезда в Омской области

Часть вагонов поезда опрокинулась, пострадавших в результате схода состава с рельсов нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на Западно-Сибирской железной дороге возникла незначительная задержка в движении поездов.

Опубликованы фото и видео с места аварии поезда в Омской области

Опубликованы фото и видео с места аварии поезда в Омской области

Опубликованы фото и видео с места аварии поезда в Омской области

На Youtube опубликовано видео, снятое на месте ЧП очевидцами.

Автор: Федор Веснин
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