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Сирия: более 900 человек вернулись в республику за минувшие сутки

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Сирия: более 900 человек вернулись в республику за минувшие сутки

Москва, 1 декабря. Почти тысяча сирийских беженцев вернулись на родину за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте министерства обороны России.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 922 беженца», — говорится в сообщении ведомства.

По информации центра, 193 сирийца вернулись в страну из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах». Еще 729 человек прибыли в Сирию из Иордании через пункт пропуска «Насиб». В места постоянного проживания в Сирии вернулись более 600 сирийцев.

По данным центра, сирийские саперы разминировали 11,4 гектара территорий в трех провинциях. Было обнаружено и ликвидировано 64 взрывоопасных предмета.

Автор: Дарья Смолина
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