«Стартуем вместе с передовыми странами»: эксперт рассказала о появлении беспилотников в России

Москва, 1 декабря. Сразу несколько законодательных инициатив, которые коснутся разных сфер жизни, вступят в силу в декабре. Одно из новшеств — постановление о беспилотных автомобилях, которое вступило в силу уже в субботу. Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева рассказала об ожидаемом появлении беспилотников в стране.

Постановление о беспилотных автомобилях, подписанное российским правительством, начнет действовать с 1 декабря этого года. Однако беспилотники смогут появиться лишь в марте следующего года и пока только на улицах российской столицы и Татарстана, сообщил «Царьград». Отметим, что беспилотных автомобилей будет не более 200 штук в каждом городе.

По мнению эксперта, инфраструктура Москвы и других российских городов пока не совсем готова к таким экспериментам. Гордеева отметила, что большая часть беспилотников — электрокары, которым нужны зарядные пункты, которые им позволят парковаться и заряжаться.

Кроме того, добавила глава АЭТИ, необходимо подготовить пешеходов, чтобы они научились определенным образом реагировать на подобные машины. По ее словам, пешеходы должны понимать, что в автомобиле не сидит водитель, на которого можно посмотреть и понять, пропускает ли он или нет.