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Рабочий погиб при обрушении конструкций на заводе в Магнитогорске

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Рабочий погиб при обрушении конструкций на заводе в Магнитогорске

Магнитогорск, 1 декабря. Обрушение конструкции при проведении ремонта на заводе в Магнитогорске привело к гибели рабочего. Инцидент, как сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области, произошел на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

В результате обрушения углепластикового короба на здание сероулавливающей установки один рабочий погиб, его коллега получил травмы. Следователи проводят проверку.

«Магнитогорский металлургический комбинат» — один из лидеров по производству среди предприятий черной металлургии в России, напоминает телеканал «360»

Отметим, в октябре несколько человек погибли после взрыва на заводе по производству пиротехники в Гатчине. Причиной ЧП стало нарушение требований безопасности — доступ на территорию предприятия получили посторонние люди.

Автор: Федор Веснин
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