Сирийские власти увеличили производство стали и чугуна в провинции Хама — видео ФАН

Дамаск, 2 декабря. Генеральная компания по производству чугуна и стали в сирийской провинции Хама восстанавливает работу местного завода, сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В данный момент завод, расположенный в провинции, производит от 150 до 200 тонн материала ежедневно, таким образом полностью удовлетворяя потребности местного рынка. Производительность завода полностью отвечает стратегическому плану правительства по развитию промышленной сферы.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

В коротком комментарии корреспонденту ФАН генеральный директор компании отметил важность процесса развития в данном направлении. Он также положительно оценил результаты производительности завода, расположенного в Хаме. По его словам, на сегодняшний день производства стали и чугуна полностью отвечает потребностям рынка железа на этапе реконструкции региона.

Напомним, что после освобождения провинции Хама в регионе полным ходом идет процесс восстановления.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские власти в сотрудничестве с Фондом водных ресурсов и ЮНИСЕФ разработали новый проект по перекачке питьевой воды для орошения населенных пунктов Акареб ас-Сафи и Джаддуа, находящихся в районе сельской местности провинции Хама.

В течение многих лет местные жители страдали от нехватки питьевой воды из-за атак террористических группировок, которые отбирали у них все ресурсы.

Сирийский народ, проживающий в регионе, выразил благодарность сирийским властям, которые вернули им столь необходимую питьевую воду. Ожидается, что новый проект обеспечит их потребности на 90%. Новый завод будет производить порядка 30 кубометров воды каждый час.