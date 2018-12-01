Более пяти тысяч человек вышли на акции протеста в Париже | 1 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Более пяти тысяч человек вышли на акции протеста в Париже
Почти 5,5 тысяч человек участвуют в акциях протеста в Париже. 107 из них были задержаны во время беспорядков в центре французской столицы, об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Ранее сообщалось, что несколько человек во время парижских беспорядков получили ранения. А стражи порядка используют слезоточивый газ для усмирения протестующих. Напомним, акции протеста против повышения цен на топливо во Франции начались еще в середине ноября.
Международные рейсы на Украину отменяют из-за военного положения
Болгарская авиакомпания Bulgaria Air отменила рейсы из Софии в Одессу из-за введенного на Украине военного положения. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. По информации авиакомпании, полеты между Софией и Одессой не будут осуществляться до 16 декабря. Решение о возобновлении полетов будет принято в зависимости от ситуации на Украине. Напомним, 26 ноября было введено военное положение в приграничных областях Украины, в частности, Одесской. Режим будет действовать до 14.00 26 декабря.
Парламент ДНР избрал нового премьер-министра
Парламент Донецкой народной республики утвердил кандидатуру Александра Ананченко на должность премьер-министра ДНР. Находящиеся депутаты в парламенте проголосовали единогласно. Напомним, что на этот пост его предложил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что Ананченко исполнял обязанности заместителя председателя совета министров. И хорошо зарекомендовал себя на этом посту.
Первый урожай моркови собрали в провинции Эль-Кунейтра
Впервые за семь лет военных действий в Сирии на прилавках рынков провинций Дамаск и Эль-Кунейтры появилась морковь. Людям, которые постепенно возвращаются к нормальной жизни, наконец-то удалось посеять и собрать урожай овощей. Напомним, что сирийская провинция Эль-Кунейтра была освобождена от незаконных вооруженных группировок в июле 2018 года совместными усилиями правительственной армии Дамаска и российской авиации.