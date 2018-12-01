Эксперт оценил заявление признавшего поражение на выборах экс-главы Мадагаскара

Москва, 1 декабря. Экс-президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина признал свое поражение в первом туре выборов главы островного государства, пожелав мира и стабильности своей стране.

Радзаунаримампианину по итогам первого тура голосования значительно опередили двое других экс-президентов Мадагаскара. Андри Раджоэлина набрал 39,23% голосов избирателей, Марк Равалуманана — 35,35%. Радзаунаримампианина при этом не набрал и 9% голосов.

В своем обращении к гражданам Мадагаскара бывший президент страны воздержался от обвинений в адрес других кандидатов. Во имя стабильности и процветания государства он призвал соблюдать выбор народа.

Заявление Эри Радзаунаримампианины в интервью изданию «Политэксперт» прокомментировал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

«Слова, произнесенные им, были сказаны не просто человеком, который сходит с дистанции, а гражданином, который переживает за будущее страны», — отметил эксперт.

Кошкин объяснил, что в преддверии второго тура выборов, результаты которого способны дестабилизировать ситуацию в Мадагаскаре, призыв Радзаунаримампианины к уважению волеизъявления народа крайне важен.

«Кандидаты идут ноздря в ноздрю, что чревато любыми сценариями создания напряженной обстановки в обществе», — напомнил эксперт.

Андри Раджоэлина и Марк Равалуманана после выборов обвинили своих оппонентов во вмешательстве в ход голосования. Второй тур выборов пройдет 19 декабря.