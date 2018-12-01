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Парламент ДНР избрал нового премьер-министра

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Парламент ДНР избрал нового премьер-министра

Донецк, 1 декабря. Парламент Донецкой народной республики утвердил кандидатуру Александра Ананченко на должность премьер-министра ДНР.

На момент голосования в парламенте по этому вопросу в зале заседания находились все 100 депутатов. Они единогласно поддержали кандидатуру Ананченко.

«На пост председателя правительства мной предлагается кандидатура Ананченко Александра Евгеньевича», — ранее объявил глава ДНР Денис Пушилин.

Парламент ДНР избрал нового премьер-министра

Он отметил, что Ананченко исполнял обязанности заместителя председателя совета министров. По словам Пушилина, он хорошо зарекомендовал себя на этом посту, передает «360».

Напомним, ранее 12 ноября Пушилин стал главой Донецкой народной республики. Его кандидатуру поддержали большинство жителей региона во время голосования.

Автор: Катерина Иванова
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