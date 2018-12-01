Ушаков рассказал, будет ли действовать предложение РФ Японии по Курилам после 2018 года

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Помощник российского лидера Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, будет ли действительно предложение Москвы Токио по Курильским острова после 2018 года, заявил, что работа идет, есть договоренности.

«Работа идет, договорились действовать в рамках декларации 1956 года. Есть понимание по активизации работы», — приводит РИА Новости слова Ушакова.

Россия и Япония до сих порт не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписание документа осложняется тем, что у Токио есть претензии к Москве касательно Курил. Японская сторона, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи принадлежат ей. В Москве заявили, что вопрос принадлежности островов закрыт.

Уже на протяжении нескольких десятилетий стороны ведут переговоры для выработки мирного договора. Ранее президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ провели встречу, на которой пришли к договоренности о продвижении переговоров на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В декларации говорится, что после заключения мирного договора курильские острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии. По информации СМИ, Абэ пообещал Путину, что в случае передачи этих островов на них не будут размещены американские военные базы.