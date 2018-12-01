Матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» перенесли из-за холодной погоды

Москва, 1 декабря. Матч чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в сообщении «Крыльев Советов» в микроблоге Twitter.

Встреча 16-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» должна пройти на оренбургском стадионе «Газовик» в субботу, 1 декабря, в 16.30.

Как сообщила самарская команда, представители комиссии зафиксировали, что температура воздуха — минус 17. В связи с этим было принято решение перенести игру.

Представители комиссии зафиксировали температуру у поля -17 градусов. Игра официально перенесена. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) December 1, 2018

Информацию о переносе матча подтвердили в Российской премьер-лиге. Когда и где сыграют команды, станет известно позднее.

Матч между «Ахматом» и «Енисеем» также был под угрозой переноса из-за сильных морозов в Красноярске. Но после контрольного замера температуры решили, что встреча состоится.