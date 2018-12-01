Россияне потратили на покупку новых автомобилей почти 2 триллиона рублей

Москва, 1 декабря. Россияне потратили почти два триллиона рублей за десять месяцев на покупку легковых автомобилей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Согласно оценке экспертов, россияне потратили 1,93 триллиона рублей. При этом 75% от этой суммы приходится на автомобили массового сегмента, оставшаяся часть — на машины премиум-класса.

Россияне по-прежнему больше всего тратят денег на покупку новых автомобилей корейской марки KIA. За десять месяцев бренд реализовал в России автомобилей на сумму 232,5 миллиарда рублей. Второе место закрепилось за японским брендом Toyota, который продал машины на 210,3 миллиарда рублей. Третью строчку в рейтинге занял отечественная марка LADA с показателем в 171,2 миллиарда рублей.