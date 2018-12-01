«Чтобы деревня сохранилась — должны быть дети», — бизнесмен возрождает родной поселок. ФАН-ТВ

Предприниматель Камиль Хайруллин родился и вырос в многодетной семье в деревне Султаново Челябинской области. Сейчас он уже 40 лет живет и работает в Санкт-Петербурге.

«Ездил каждый год, в общем-то. И видел, что моя деревня из года в год все больше и больше, ну, чахнет. Что молодежи все меньше, а разваливающихся домов все больше. Из деревни она превращается все больше в дачный поселок. Летом жизнь там заживает, а зимой уже очень мало окон светится. Значит, в основном, люди уехали. И живут люди пожилого возраста. Очень мало молодых», — говорит Камиль Хайруллин, предприниматель, спасающий родную деревню.

Наблюдая, как Султаново постепенно умирает, Камиль запустил на собственные средства проект по спасению своей родной деревни.

«Вот мы сейчас почти построили 4 дома. Они благоустроенные, они красивые. Они должны быть красивыми. И ищем достойных кандидатов. В первую очередь нам бы хотелось, чтобы туда приехали фермеры», — говорит Камиль Хайруллин, предприниматель.

Бизнесмен занялся строительством в деревне 20 бревенчатых домов. Он готов предоставить их в бесплатную аренду специалистам, в которых остро нуждается деревня.



«И вот сейчас мы, как бы, проблему фельдшера решаем. Тоже оказалось не так все легко! Ну, во-первых, я бы не хотел, чтобы там просто фельдшер переехал с семьей и жил. Всё-таки, если хотим надолго, чтобы деревня сохранилась — там должны быть дети. И, соответственно, фельдшер тоже не исключение. Фельдшер должен быть с маленькими детьми. То есть, мы готовы предоставить дом благоустроенный 6 на 8 метров со всеми удобствами. Готовы в бесплатное пользование предоставить. Но фельдшер должен быть с детьми», — рассказывает Камиль Хайруллин, предприниматель.

Хайруллин также готов помочь будущим фермерам с покупкой оборудования и прочими расходами на сельскохозяйственную деятельность. Важнейшим условием для желающих переехать в Султаново является наличие детей, которые смогли бы стать следующим поколением жителей деревни.