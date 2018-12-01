Уехавший в Донбасс актер Пашинин ушел из ВСУ и разгребает дворы от снега, чтобы «подзаработать 500 гривен»

Москва, 1 декабря. Сбежавший из России в Донбасс для участия в войне на стороне ВСУ актер Анатолий Пашинин признался, что остался без денег.

Ставший известным после съемок в проектах «Ундина» и «Грозовые ворота» актер Пашинин ранее покинул Россию и отправился на войну в Донбасс. Там он вступил в ряды ВСУ и с упоением рассказывал о том, как ему нравится участвовать фактически в гражданской войне.

Однако спустя годы взгляды артиста-бойца резко поменялись. Пашинин ушел из ВСУ. По информации журналистов, его выгнали из украинской армии. Кроме того, по факту актер и не участвовал в боевых действиях, а лишь распивал алкоголь в компании украинских силовиков.

Актер признался, что теперь он стал разнорабочим. Чтобы выжить, ему приходится перебиваться случайными заработками, передает «Царьград».

«Есть возможность подзаработать гривен 500, выехать, разгрести, сейчас же этот – отопительный сезон, — рассказал он в эфире передачи «Рандеву». — Люди дровами запасаются, поэтому разгрузить, выгрузить, привезли, поколоть. Елки-палки, по хозяйству всегда есть какая-то штука: расчистить завалы перед домом».

Стоит отметить, что 500 гривен — это около 1200 рублей. Он признался, что иногда ему звонят друзья и предлагают деньги.

Кроме того, Пашинин выступил с критикой в адрес киноиндустрии Украины. По его словам, она практически уничтожена.

По его мнению, министром культуры должен быть актер Алексей Горбунов, который также до 2014 года успешно работал в России, а затем уехал на Украину и теперь заявляет, что соскучился по новым ролям.