Дамаск, 2 декабря. В освобожденной от террористических группировок провинции Эль-Кунейтра продолжают удалять мусор и осколки с основных дорог, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Только за последнее время в регион вернулось 600 семей, вынужденных оставить родные дома из-за военного конфликта в республике. В данный момент сирийские власти активно помогают вернувшимся на родину беженцам в восстановлении инфраструктуры: электричества, канализации, водопровода.

Кроме того, местные ремонтники занимаются восстановление главных дорог, находящихся в плачевном состоянии после ухода незаконных вооруженных формирований.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

«Под руководством САА произошел уход террористических группировок. И сейчас мы, после того, как жители снова возвращаются в свой населенный пункт, вывозим обломки и осколки с улиц, где были террористические группировки, а также собираем мусор на регулярной основе, делаем это ежедневно: убираем остатки, каменные обломки», — рассказал нашему корреспонденту один из местных жителей.

Напомним, что сирийская провинция Эль-Кунейтра была освобождена от террористических группировок в ходе масштабной военной операции при участии правительственных войск и российской авиации. Ряд городов и населенных пунктов удалось вернуть в ходе переговоров. Это помогло избежать человеческих жертв. Часть боевиков получила возможность беспрепятственно покинуть регион и отправиться на север, в провинцию Идлиб. Другая часть, согласившаяся примириться, могла урегулировать свой статус, согласно амнистии, подписанной президентом США Башаром Асадом.

Для этого им было необходимо сдать все имеющееся оружие и поклясться больше никогда не угрожать безопасности сирийского народа.