Берлин, 1 декабря. В Берлине ответили на очередное заявление европейских политиков, касающееся газопровода «Северный поток — 2». В МИД ФРГ обратили внимание продолжающих требовать остановки реализации проекта членов Европарламента на то, что компании из ЕС точно не выиграют, если внезапно выйдут из проекта.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас напомнил, что «Северный поток — 2» — это коммерческий, а не политический проект, следовательно, его участники должны думать о выгоде, а выход из проекта принесет всем сторонам только убытки. В интервью Neue Osnabrücker Zeitung, вступившись за проект после заявлений депутата Европарламента из Латвии, Маас также отметил важность сохранения статуса страны-транзитера газа для Украины.

Ранее, напомним, стало известно, что в Европарламент в скором времени может быть внесена резолюция, предполагающая остановку строительства «Северного потока — 2». Автор документа — евродепутат из Латвии Сандра Калниете.

«Северный поток — 2» — это масштабный энергетический проект российского «Газпрома» и европейских компаний. Газопровод соединит РФ и ФРГ по дну Балтийского моря. Против реализации проекта выступают Киев, несколько стран севера Европы, а также Вашингон, рассчитывающий наращивать поставки СПГ в ЕС.