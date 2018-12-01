Новозеландская авиакомпания высмеяла Трампа в рождественской рекламе

Москва, 1 декабря. Новозеландская авиакомпания Air New Zealand в рождественской рекламе высмеяла президента США Дональда Трампа. В ролике вспомнили о предвыборной кампании Трампа и выступлении американского лидера на Генассамблее ООН в сентябре.

Рекламный ролик новозеландских авиалиний накануне был опубликован в YouTube. Согласно сюжету, список детей, которые в течение года плохо себя вели, Санта Клаус по ошибке отправил новозеландскому школьнику. Обнаружив в списке себя и своих друзей, предприимчивый мальчик решил провести международный саммит непослушных детей и задобрить волшебника.

Представителя США на детском саммите создатели рекламного ролика решили сделать мини-версией американского президента. Мальчик появляется в кадре в костюме и красной кепке с надписью Make Christmas Great Again, напоминающей кепку избирательной кампании Трампа Make America Great Again.

Во второй раз креативщики пошутили над Трампом, когда дети в рекламе начали публично обещать Санте, что станут вести себя лучше. В отличие от других школьников американский заявил, что совсем не считает себя непослушным.

«Я вовсе не непослушный и вообще самый приятный человек из всех, кого я знаю», — сказал представитель США на детском саммите.

Так в рекламном ролике напомнили встреченное смехом заявление Трампа на Генассамблее ООН о том, что он меньше чем за два года якобы достиг большего, чем все его предшественники за аналогичный период. При этом, комментируя реакцию зала на его речь, сам Трамп заявил, что собравшиеся смеялись не над ним, а с ним вместе.

Ранее французские военные высмеяли Трампа за отказ приехать на кладбище во Франции. Они предположили, что причиной такого решения американского лидера стал дождь.