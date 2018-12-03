«Мир можно менять к лучшему»: житель Томска восстанавливает своими силами дом-памятник 

Молодой музыкант из Томска был далек от архитектуры, строительства и градозащиты, но случайный разговор стал поводом попробовать себя в чем-то новом. Алексей Будников рассказал Федеральному агентству новостей, как у него появилось необычное хобби и зачем городу 100-летнее здание.

«Я позвонил своему бывшему преподавателю из Политеха Никите Олеговичу Кирсанову совсем по другому вопросу, а он рассказал мне о доме на улице Савиных и муниципальной программе, которая позволяет арендовать это здание и заниматься его восстановлением, — рассказал Алексей. Сам Никита Олегович — известный специалист по деревянному зодчеству, и сейчас возглавляет городской комитет по защите культурного наследия. Он предложил мне попробовать. Сначала я эту идею отверг, но в голове она у меня засела. Мимо этого дома я часто езжу на работу. В итоге, смотрел, думал и наконец решился — надо взять и сделать».

И процесс начался — были улажены необходимые бюрократические процедуры, Алексей познакомился со специалистами-реставраторами, обозначился примерный фронт предстоящих предварительных работ.

«Я человек, который загорается идеей, а когда чувствую поддержку, то еще больше вдохновляюсь. Замечательные реставраторы, специалисты очень высокого уровня, сказали, что все возможно, все получится, несмотря на состояние здания. Я сам живу за городом в деревянном доме, представляю, как с этим работать, и не боюсь», — отметил музыкант.

Пока разрабатывается проект реставрации, в доме идет большая уборка, вывозится мусор, демонтируется штукатурка, чтобы добраться до стен и оценить их состояние. За процессом обновления здания можно следить в Instagram.

«Пока не проведены все эти предварительные работы, специалисты не могут дать полную оценку состояния здания — им необходимо увидеть стены, бревна, балки. Только после этих месяцев мы начинаем представлять картину в целом. Дом хоть и выглядит не очень презентабельно, но, как выясняется, он очень добротный и крепкий. Сложных задач, которые предстоит решить, в нем оказалось не так и много», — продолжает Будников.

Помогают начинающему реставратору не только специалисты, но и друзья, которые так же загорелись идеей восстановления памятника.

«Дом полностью отключен от коммуникаций, поэтому работать приходится в холоде и грязи. Но несмотря на это, люди помогают, — мои друзья, друзья друзей, — рассказывает Алексей. Все, конечно, под строгим контролем реставраторов, так как дом является охраняемым памятником регионального значения. Он попал в этот список не из-за архитектурной ценности, а потому что там, возможно, жил знаменитый исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев. В администрации к нашей деятельности относятся положительно. Думаю, им тоже нравится такой порыв, гражданская активность».

Останавливаться на доме по улице Савиных Алексей не собирается — в будущем он хочет подарить новую жизнь и другим старинным зданиям родного города.