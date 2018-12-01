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С задержанными в Новосибирске музыкантами IC3PEAK работают сотрудники угрозыска

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С задержанными в Новосибирске музыкантами IC3PEAK работают сотрудники угрозыска

Новосибирск, 1 декабря. Полиция задержала музыкантов из электронной группы IC3PEAK в Новосибирске. Источники Федерального агентства новостей подтвердили эту информацию.

По словам музыкантов, они были задержаны прямо при выходе из вагона поезда.

«Основания для задержания не установлены, — сообщили они в свой группе «ВКонтакте». — На Колю (вокалиста Николая Костылева. — Прим. ФАН) насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция Новосибирск Главный».

С задержанными в Новосибирске музыкантами IC3PEAK работают сотрудники угрозыска

Источники ФАН подтвердили задержание. На данный момент с музыкантами работают сотрудники уголовного розыска. Конкретные причины задержания названы пока что не были.

Автор: Катерина Иванова
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