С задержанными в Новосибирске музыкантами IC3PEAK работают сотрудники угрозыска

Новосибирск, 1 декабря. Полиция задержала музыкантов из электронной группы IC3PEAK в Новосибирске. Источники Федерального агентства новостей подтвердили эту информацию.

По словам музыкантов, они были задержаны прямо при выходе из вагона поезда.

«Основания для задержания не установлены, — сообщили они в свой группе «ВКонтакте». — На Колю (вокалиста Николая Костылева. — Прим. ФАН) насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция Новосибирск Главный».

Источники ФАН подтвердили задержание. На данный момент с музыкантами работают сотрудники уголовного розыска. Конкретные причины задержания названы пока что не были.