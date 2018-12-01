«Крымский мост» ответил статистикой на заявление Меркель об «убившей судоходство» переправе

Симферополь, 1 декабря. В информационном центре «Крымский мост» ответили на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщившей, что соединившая полуостров и материковую Россию переправа якобы мешает судоходству в Керченском проливе.

«Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих [исторически сложившийся] судооборот», — сообщили в инфоцентре.

В пресс-службе напомнили Меркель, рассказавшей об «убившем судоходство» Крымском мосте, что строительство переправы никак не повлияло на акваторию Керченского пролива, а также напомнили, что интенсивность судоходства в ней после появления моста только выросла. В течение последних 10 месяцев число судов, проходящих через Керченский пролив, увеличилось на 12%, привели статистику в инфоцентре.

Ранее, напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что якобы условия судоходства в Керченском проливе ухудшились после завершения строительства Крымского моста.

Движение по переправе, соединившей Крымский полуостров и Краснодарский край. в мае 2018 года открыл президент России Владимир Путин. Длина моста — 19 километров, завершение строительства автомобильной части переправы сделало въезд в Крым проще для миллионов россиян.