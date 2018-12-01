Более пяти тысяч человек вышли на акции протеста в Париже, есть задержанные и раненые

Париж, 1 декабря. До 5,5 тысяч человек участвуют в акциях протеста в Париже. Более 100 протестующих были задержаны во время беспорядков в центре французской столицы, сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Французский премьер прибыл в координационный центр управления парижской полиции. По словам Филиппа, в протестных акциях участвуют от пяти до 5,5 тысяч человек.

Он добавил, что на данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали 107 человек.

«Это серьезное количество наглядно демонстрирует уровень насилия в отношении сил правопорядка», — отметил он.

Ранее сообщалось, что несколько человек во время парижских беспорядков получили ранения. По информации Infox.ru, стражи порядка используют слезоточивый газ для усмирения протестующих.

Напомним, акции протеста во Франции начали еще в середине ноября. Французы выступают против повышения цен на топливо.