Китайцам начали платить за доносы о фейках и нелегальном контенте в Сети

Пекин, 1 декабря. В Китае стартовала государственная программа, которая предполагается выплаты гражданам за доносы о фейках и нелегальном контенте в Сети, сообщили в пресс-службе Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией.

Отмечается, что этот способ поддержки бдительных граждан действовал в Китае и ранее, однако теперь власти страны пересмотрели правила выплат за такие «доносы». Отмечается, что совершенствование системы направлено на повышение активности граждан Китая.

Сумма выплат будет составлять около 2% от общего дохода с каждой отдельной публикации. При этом одна премия не может превышать 600 тысяч юаней (более 86 тысяч долларов). Если доход от публикации невозможно установить, то человеку полагается вознаграждение в размере менее 50 тысяч юаней (порядка 7 тысяч долларов).

В зависимости от ценности «доноса» выплаты составят от 1 тысячи юаней (около 145 доллара) до 5 тысяч юаней (около 720 долларов).

Китайцам предложили отслеживать в Сети данные, содержащие порнографический, вредоносный, оскорбляющий или непристойный контент. Кроме того, власти республики таким образом противостоят фейковыми новостями.