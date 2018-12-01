Путин позавтракал с Меркель в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Президент России Владимир Путин в рамках проходящего в Аргентине саммита G20 провел рабочий завтрак с канцлером Германии Ангелой Меркель в отеле Alvear Palace, где он остановился.

Приехавшую на встречу Меркель Путин тепло приветствовал и пригласил к столу. По пути на завтрак российский лидер поинтересовался о дальнейших планах Меркель в Аргентине.

Рабочий завтрак лидеров прошел без присутствия журналистов. Участие во встрече также приняли помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш.

Со стороны Германии на переговорах присутствовали глава Федерального ведомства печати и информации, пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, советник Федерального канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и глава департамента экономики, финансов и энергетической политики в ведомстве федерального канцлера, шерпа ФРГ в G20 Ларс-Хендрик Реллер.

В субботу в Буэнос-Айресе начался второй день саммита «Большой двадцатки». Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на G20 в пятницу вечером. Прилететь на саммит раньше она не смогла из-за технической неполадки самолета. В связи с этим график Меркель на G20 пересмотрен, однако встреча канцлера с российским лидером прошла в соответствии с первоначальным планом.