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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. В субботу российский лидер направил телеграмму Джорджу Бушу-младшему, в которой назвал его отца выдающимся человеком, развивавшем сотрудничество РФ и США.

«Джордж Буш-старший многое делал для укрепления российско-американского сотрудничества по вопросам международной безопасности», — отметил президент России.

Путин выразил соболезнования семье Джорджа Буша-старшего, пожелав всем ее членам мужества. Напомним, информация о смерти 94-летнего политика появилась в субботу около 8.00 по московскому времени. Его сын, 43-й президент США Джордж Буш-младший, выступил со специальным заявлением в связи с кончиной отца.

Автор: Федор Веснин
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