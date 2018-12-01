Киевский политолог объяснил, кому на Украине расхлебывать заваренную Порошенко кашу

Киев, 1 декабря. Известный украинский политолог Михаил Погребинский назвал роковой ошибкой Порошенко введение военного положения на территории страны. Последствия импульсивного поведения президента коснутся всех украинцев, заявил эксперт в эфире телеканала «112».

По мнению Погребинского, кашу, которую заварил «гарант» государственно суверенитета Украины Петр Порошенко, быстро расхлебать не получится. Политолог назвал крайне показательным, что сами представители власти, как продемонстрировали события последних дней, путаются в показаниях как относительно самой провокации ВМСУ в Керченском проливе, так и относительно дальнейшей реакции Киева, в частности, введения в стране военного положения.

«Украина стала заложницей Порошенко», — уверен украинский политолог.

Погребинский заявил, что Прошенко с помощью провокации ВМСУ в Керченском проливе в одночасье расширил полномочия силовиков, а заодно и поставил многие украинские предприятия в крайне тяжелое положение.

Напомним, в воскресенье украинские военные корабли вторглись в территориальные воды РФ у берегов Крыма. Нарушители были перехвачены российскими пограничниками. Провокацию ВМСУ координировала Служба безопасности Украины.

Российский лидер Владимир Путин, комментария инцидент в Керченском проливе, отметил, что президенту Украины Петру Порошенко в преддверии выборов главы государства выгодно дестабилизировать обстановку в стране.