Международные рейсы на Украину отменяют из-за военного положения

София, 1 декабря. Болгарская авиакомпания Bulgaria Air отменила рейсы из Софии в Одессу из-за введенного на Украине военного положения. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

По информации авиакомпании, полеты между Софией и Одессой не будут осуществляться до 16 декабря. Решение о возобновлении полетов будет принято в зависимости от ситуации на Украине.

«В связи с военным положением на Украине, рекомендациями Министерства иностранных дел и требованиями по обеспечению безопасности пассажиров национальная авиакомпания Bulgaria Air приостанавливает полеты между Софией и Одессой до 16 декабря», — говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, 26 ноября было введено военное положение на 30 суток в нескольких областях Украины, в частности, Одесской. Режим будет действовать в украинских регионах до 14.00 26 декабря. Поводом для введения военного положения на Украине стал инцидент в Керческом проливе, который случился 25 ноября.

Украинские военные корабли вторглись в территориальные воды России. Моряки совершали опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя законные требования РФ остановиться. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, корабли были задержаны. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Киева провокацией. В Москве также отметили, что вторжение военных кораблей Украины в территориальные воды РФ является грубейшим нарушением норм международного морского права.