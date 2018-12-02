Дамаск, 2 декабря. Председатель народного совета Сирии Хаммуда Саббаг встретился с Генеральным советом арабских журналистов. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В рамках своего выступления Саббаг подчеркнул, что встреча с арабскими журналистами в Дамаске является крупнейшим доказательством их солидарности с Сирией. Он также напомнил, что одной из главных форм агрессией, с которой сталкивается страна, являются дезинформация и фальсификация фактов.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Журналисты в свою очередь подчеркнули, что ситуация, в которой оказалась Сирия, уникальна. Многие средства массовой информации относились к САР несправедливо и нечестно. В будущем Дамаск должен получить инструменты, которые позволят ему бороться с информационной войной, направленной против Сирии.

Стоит отметить, что ряд западных СМИ активно распространяют информацию о событиях в Сирии, которые совершенно не соответствуют действительному положению дел. Как правило, такие средства массовой информации оцениваю ситуацию в зависимости от того, кто именно был участником боевых действий. Только на прошлой неделе боевики устроили обстрел Алеппо, ударив по городу снарядами с химоружием. Однако западная общественность по непонятной причине проигнорировала эту новость.

Как сообщили местные источники, в ночь на 25 ноября террористы, удерживающие населенный пункт Аль-Бурайкат, выпустили снаряды с хлором по районам Аль-Халидия и Аз-Захра, а также улице Нил, которые в данный момент находятся под контролем Дамаска. Число пострадавших от примененных боевиками боевых отравляющих веществ постоянно увеличивалось. Сейчас оно достигло 107 человек, среди которых есть женщины и дети.

Однако в западных СМИ по этой ситуации тотальное молчание. Никаких боевиков США не обстреляли, не бомбили, президент Дональд Трамп не выразил озабоченность о судьбе народа Сирии и ничего не написал в своем твиттере. Если бы речь шла о «химической атаке» правительственных войск, он бы точно нашел на это время.