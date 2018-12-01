Гребенщиков объявил о переносе декабрьского тура по Украине

Москва, 1 декабря. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выразил надежду, что отмененный в декабре тур по Украине состоится в июне следующего года.

На своей странице в Facebook Гребенщиков сообщил о переносе тура «Аквариума» на Украине.

«К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться, — написал музыкант своим украинским поклонникам в соцсети. — Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернемся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!»

Накануне в беседе с Федеральным агентство новостей Гребенщиков заявил, что заболел, поэтому не может прокомментировать запрет въезда на Украину мужчинам с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Отметим, что сам лидер «Аквариума» под это ограничение не попадает, однако оно распространяется на членов музыкального коллектива.

В это время депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев заявил, что и не пошел бы на концерт «Аквариума», так как считает Гребенщикова частью Русского мира.