Более 700 машин на Кубани застряли на дорогах из-за снегопада

Москва, 1 декабря. На Кубани выбраться из снега не могут более 700 машин. В результате снегопада на дорогах образовались снежные заторы, в пробки попали водители на трассах М-4 «Дон» и Р-217.

Как сообщило региональное ГУ МЧС, всего было выявлено девять участков заторов. Туда направлены силы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для восстановления движения.

Как передавала «Свободная пресса», к работе по ликвидации последствий стихии были привлечены 438 человек и 204 единицы техники от РСЧС, 84 человека и 34 единицы техники от МЧС, 54 единицы снегоуборочной техники вышло очищать трассы федерального и регионального значения.

На данный момент дороги частично очищены от снега на территории Павловского и Тихорецкого районов и в Армавире, движение в Новокубанском и Гулькевичском районах пока затруднено.

Ранее МЧС предупреждало о резком ухудшении погоды в Краснодарском крае в связи с похолоданием, усилением ветра и снегопадом. Спасательные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности.