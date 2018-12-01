Плохо кончится для Украины: в Крыму ответили на заявление Климкина о закрытии портов для России

Москва, 1 декабря. Закрытие украинских портов для российских судов, в случае если Киев действительно решится на такой шаг, плохо кончится для Украины, считает глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Он предсказал, что последствия нынешних решений киевских властей станут тяжелым бременем для украинского народа.

«Все это (действия Киева после введения военного положения. — Прим. ФАН) приведет к глобальной экономической нестабильности на Украине и плохо кончится для страны. Мне кажется, что нынешние киевские власти приближают ужасный конец для Украины», — отметил Иоффе в интервью РИА Новости.

Глава общественной палаты Крыма, ответив предложившему закрыть украинские порты Климкину, также предупредил тех граждан Украины, кто рассчитывает на экономическую помощь Запада, что их надеждам не суждено сбыться.

Напомним, отношения Москвы и Киева осложнились на фоне провокации ВМСУ в Керченском проливе. В субботу три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды РФ, где опасно маневрировали, игнорируя предупреждения пограничной службы. Нарушители были задержаны, на кораблях ВМСУ было обнаружено большое количество оружия.

Украина, отвечая на «незаконную» реакцию России, ввела военное положение, а также закрыла въезд на территорию страны для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Глава МИД Украины Павел Климкин также заявил, что Киев может закрыть порты для судов под флагом РФ.

Российские официальные лица считают, что как провокация ВМСУ, так и дальнейшие решения Киева — это попытка специально дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии президентских выборов.