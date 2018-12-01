Лже-косметологам, изуродовавшим лица девушек, грозит до 6 лет лишения свободы. ФАН-ТВ

В Савеловском суде Москвы продолжается рассмотрение дела в отношении Натальи Коростелевой и двух ее подельниц — Соният Яинбаевой и Екатерины Егоровой, обвиняемых «в изуродовании клиенток некачественными процедурами».

В ходе расследования установлено, что женщины вводили клиентам в ткани лица под видом гиалуроновой кислоты биополимер ненадлежащего качества. В результате многие из них получили необратимые изменения внешности и тяжелые психологические травмы. Ни Коростелева, ни ее «коллеги по бизнесу» никакого медицинского образования не имели. Дипломы, предъявляемые пациентам, являлись поддельными, а некоторые из изъятых препаратов не имели регистрационного удостоверения в России. Пока по делу проходят 19 жертв мошенниц. Но как считает адвокат потерпевших Алена Адлер, на самом деле пострадавших около 500.

«Первый раз я пришла на консультацию, потому что боялась и опасалась, до этого были некоторые последствия, но Наталья меня убедила в безопасности. Я решилась на инъекционное увеличение губ. Дальше начались очень большие проблемы. Специалист оказался не специалистом, у неё ни дипломов, ни сертификатов, ни разрешений. Во-вторых, она ввела, как я впоследствии потом узнала, не препарат на основе гиалуроновой кислоты, а биополимерный гель, который абсолютно никаким образом не растворяется, его удалить нельзя, единственный способ от него избавиться — это операционный путь. Дальше в моей жизни начался ад, то есть издевательства, тычки, оскорбления, я лишилась работы. Когда я к ней обратилась, все в моей жизни превратилось в ничто. На сегодняшний день за период с 2008 года по 2016, была последняя операция, мне пришлось пережить 25 операций на лице на удаление последствий этого биополимера», — признаётся Наталья Соколова, потерпевшая.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году. По версии следствия, в течение восьми лет, с 2008 по 2016 годы, Наталья Коростелева, которую в Следственном комитете считают организатором, действовала как ИП и представлялась дипломированным врачом-косметологом. Она оказывала платные услуги и делилась выручкой с двумя сообщницами.

Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей». Им грозит до 6 лет лишения свободы. Однако Наталья Коростелева, находящаяся под подпиской о невыезде, трижды не являлась на судебные заседания. Она продала квартиру, чтобы скрыть свое местонахождение и избежать уголовного преследования, после этого суд решил отправить Коростелеву в СИЗО.