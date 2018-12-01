«Не для слабонервных»: Захарова рассказала, чем занимался МИД Украины во время вторжения кораблей в Керченский пролив

Москва, 1 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала своим подписчикам посмотреть, чем занималось украинское внешнеполитическое ведомство, когда корабли ВМС Украины вторгались в территориальные воды РФ.

Российский дипломат отметила, что основным тезисом информационной кампании на Украине против России является «русские неадекватные, все пьют боярышник, употребляют наркотики, невежественные и дикие люди». По ее словам, сотни ботов публикуют фото-фейки, пишут комментарии в Интернете и занимаются дезинформацией.

Материал журнала «Международный мир», в котором рассказывается, чем занимались представители украинского министерства иностранных дел, когда военные корабли Украины заходили в территориальные воды России, привлек внимание Захаровой.

«Держитесь. Не для слабонервных. Потому что эти люди реализуют информационную политику Украины», — написала Захарова в социальной странице Facebook.

Telegram-канал «338» опубликовал фотографии заместителя начальника пресс-службы МИД Украины Олены Ващенко из Instagram. Авторы канала задались вопросом: «Чем занималась представитель пресс-службы МИД Украины Олена Ващенко, когда корабли украинских ВМС Порошенко отправил в российские территориальные воды? Она надела носки поверх ботинок и пошла домой. Зачем? А зачем все остальное на Украине».

Ващенко объяснила свой поступок сильным гололедом.

Однако одной фотографией не обошлось. У чиновницы нашли в аккаунте и другие странные снимки. На одном из фото Ващенко красуется в образе зомби с черными слезами, а на другом — в розовых очках с розой во рту. Примечательно, что один из снимков отмечен локацией МИД Украины.

В социальных сетях Ващенко называют заместителем начальника пресс-службы МИД Украины. Однако на одной из страниц ведомства указана другая должность — заместитель начальника Управления информации, начальник пресс-службы Политического департамента МИД Украины, а на другой — первый секретарь посольства Украины в Белоруссии. Сама же чиновница в микроблоге Twitter пишет, что она — дипломат в украинском МИД.

Напомним, 25 ноября украинские военные корабли вторглись в территориальные воды России и совершали опасные маневры, игнорируя законные требования России прекратить действия. В итоге российская сторона была вынуждена задержать три украинских суда. Возбуждено уголовное дело. В Москве действия Киева назвали провокацией.