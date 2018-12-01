Трудно вести адекватный диалог: эксперт оценил желание ЕС приостановить партнерство с Россией

Европарламент предложил перейти к «точечному сотрудничеству» с Россией, что фактически означает приостановление партнерства с Москвой. Соответствующую резолюцию внесли на обсуждение в законодательный орган Европейского союза.

Голосование по резолюции об отношениях с Россией будет проходить в марте следующего года. Авторы доклада считают, что Евросоюз должен приостановить действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному взаимодействию с Москвой.

«Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок», — считают авторы инициативы.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей призвал Россию к ответным жестким действиям, поскольку европейское сообщество на намерено вести адекватный диалог с Москвой.

«Я бы принял такое же решение в Госдуме о том, что взаимодействие с Евросоюзом возможно только по тем направлениям, за которые депутаты проголосуют вместе с Советом Федерации, и тогда мы совсем не будем с ним общаться», — заявил политолог, оценивая желания Европарламента приостановить сотрудничество с РФ.

Удивило собеседника ФАН то, что члены Европейского парламента, работая над документом, не учли позицию России в этом вопросе и того, что никто из глав европейских государств не отреагировал на столь сомнительный проект.

«Принимая подобные решения, всегда нужно помнить о том, что есть вторая сторона, у которой может быть другой взгляд на партнерство. Если обе страны приостановили отношения, то контакт между ними возможен либо каким-то вынужденным образом, либо, не дай бог, силовым. Когда я вижу те законодательные планы, которые есть в Европарламенте, я понимаю, что там разные и совершенно неадекватные люди, то жду реакции европейских лидеров, и ее не получаю, — подчеркнул эксперт, напомнив о неоднозначной реакции ЕС на события в Азовском море. — Когда Ангела Меркель на собрании немецкого делового актива говорит о том, что они хотят отменить санкции, но она против, потому что у нее есть принципы. Во-первых, я не знаю, что это за принципы, во-вторых, они реализуются с точностью наоборот. Если Меркель считает, что Россия виновата в том конфликте, который произошел в Керченском проливе, то принципов нет у Германии — РФ вела себя максимально толерантно».

По мнению Владимира Брутера, Европарламент просто не готов и не способен к отношениям, основанным на взаимном уважении и учете чужих интересов. В таком случае, как отметил политолог, диалог Москвы с Брюсселем как таковой находится под большим вопросом.