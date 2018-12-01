Климкин потребовал от ЕС и НАТО «максимальной помощи» после инцидента в Керченском проливе

Киев, 1 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после инцидента в Керченском проливе потребовал от ЕС и НАТО максимальной помощи Киеву. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Климкина, произошедшие 25 ноября в Керченском проливе события «всколыхнули Украину и мир». Украинский министр потребовал от Евросоюза и Североантлантического альянса активной поддержки. Он обратил внимание, что Киев якобы «вправе ожидать максимальной помощи от ЕС и НАТО». Глава МИД Украины считает, что этого «требует элементарный инстинкт самосохранения Европы».

«Надеюсь, Венгрия также будет активно поддерживать помощь ЕС и НАТО Украине, — отдельно подчеркнул он. — Кстати, это лучший способ защитить от «российской угрозы» и наших украинских венгров».

Отметим, что отношения между Киев и Будапештом стали крайне напряженными после того, как на Украине был принят закон ущемляющий права нацменьшинств. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности сотрудничества между странами, на что Киев выразил протест.

25 ноября три корабля ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив государственную границу РФ. Украинские суда и их экипажи были задержаны, против них был возбуждено уголовное дело. Киев расценил это как якобы «агрессию» со стороны России и ввел в стране военное положение.