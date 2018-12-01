Парижское метро закрывают из-за массовых протестов в центре города

Москва, 1 декабря. В Париже из-за протестных акций против повышений цен на топливо в субботу закрыли семь станций метро. Об этом в своем Twitter сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

«Управление столичного транспорта 1 декабря временно закрыло семь станций парижского метрополитена в связи с проведением акции протеста против повышения цен на бензин», — говорится в посте.

Уточняется, что в субботу временно не работают станции метро Франклин-Рузвельт, Георг V, Клемансо, Конкорд, Тюильри, Шарль де Голль - Этуаль и Аржантин.

#Франция - Управление столичного транспорта 1 декабря временно закрыло семь станций парижского метрополитена (Франклин-Рузвельт, Георг V, Клемансо, Конкорд, Тюильри, Шарль де Голль - Этуаль и Аржантин) в связи с проведением акции протеста против повышения цен на бензин. pic.twitter.com/mU6AiIaJ5I — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) December 1, 2018

Протестные акции в связи с повышением цен на бензин охватили Францию с 17 ноября. Митинги уже прозвали революцией «желтых жилетов» - по обязательному аксессуару французских водителей.

В субботу в Париже началась новая волна акций. Ранее уже сообщалось о беспорядках, которые вызвали протесты. Столкновения митингующих с полицией произошли у аптеки Publicis недалеко от площади Триумфальной арки, правоохранители применили против участников акции слезоточивый газ. Число задержанных и пострадавших растет.