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Стали известны подробности столкновения судов в Керченском проливе

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Стали известны подробности столкновения судов в Керченском проливе

Симферополь, 1 декабря. Суда, столкнувшиеся в субботу в Керченском проливе, не подавали сигнал SOS и не получили серьезных повреждений. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сухогруз под флагом Того Lady Maria продолжил свой путь в Черное море.

Мальтийский теплоход Azov Concord остался в проливе и ожидает ремонта. Пострадавших в результате инцидента нет. Напомним, ранее стало известно, что в 15 километрах от Крымского моста следовавший в Анапу сухогруз запутался в якорной цепи теплохода. В результате оказалась сломана лопасть винта мальтийского судна.

Автор: Федор Веснин
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